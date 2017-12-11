Rekorun izinde

Ligde Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek art arda 4’üncü maçını kazanan Trabzonspor’da Burak Yılmaz, golleriyle şov yaparken, gol kral olduğu 2011-2012 sezonundaki başarısının da izinden gidiyor

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden bordo-mavili ekibe dönen Burak Yılmaz, 15. hafta sonunda forma giydiği 12 lig maçında 13 golle takımının en skorer ismi olurken, gol krallığında da iddiasını sürdürdü. Sakatlıklar nedeniyle ligin 3 maçında forma giyemeyen, bir maçı da yarıda bırakan golcü futbolcu, toplam 12 maçta 996 dakika görev yaptı. 2011-2012'nin 15. haftasını 13 golle geride bırakan Burak, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon da aynı haftada aynı sayıda gole ulaşmayı başardı.



GOMİS'İN ARDINDA İKİNCİ

2011-12'de 33 golle, son 20 yılda, bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran 32 yaşındaki forvet oyuncusu, 14 gollü Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.



25 puanın 17'sine katkı

BURAK; Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Sivasspor ve Kasımpaşa sınavlarında birer olmak üzere, 13 gol attı. Bordo-mavililer, milli yıldızın gol attığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan elde etti. Fırtına'nın topladığı 25 puanının 17'sine Burak katkıda bulundu.



Son 4 maçta 6 gol attı

Burak, Trabzonspor'un ligde galip geldiği son 4 maçta attığı 6 golle takımının çıkışa geçmesini sağladı. Tecrübeli forvet, bordo-mavililerin sahasında Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçlarda ikişer, Sivasspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği karşılaşmalarda da birer gol attı. Burak, takımın 31 golünün 13'ünü kaydetti.