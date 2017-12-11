Rekorun izinde
Ligde Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek art arda 4’üncü maçını kazanan Trabzonspor’da Burak Yılmaz, golleriyle şov yaparken, gol kral olduğu 2011-2012 sezonundaki başarısının da izinden gidiyor
GOMİS'İN ARDINDA İKİNCİ
2011-12'de 33 golle, son 20 yılda, bir sezonda ligde en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran 32 yaşındaki forvet oyuncusu, 14 gollü Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından krallık yarışında ikinci sırada yer alıyor.
25 puanın 17'sine katkı
BURAK; Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor maçlarında ikişer, Fenerbahçe, Sivasspor ve Kasımpaşa sınavlarında birer olmak üzere, 13 gol attı. Bordo-mavililer, milli yıldızın gol attığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan elde etti. Fırtına'nın topladığı 25 puanının 17'sine Burak katkıda bulundu.
Son 4 maçta 6 gol attı
Burak, Trabzonspor'un ligde galip geldiği son 4 maçta attığı 6 golle takımının çıkışa geçmesini sağladı. Tecrübeli forvet, bordo-mavililerin sahasında Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçlarda ikişer, Sivasspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği karşılaşmalarda da birer gol attı. Burak, takımın 31 golünün 13'ünü kaydetti.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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