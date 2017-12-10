Beklenen revizyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçında beklenen revizyonu yaptı. Sakatlıkları bulunan Uğur, Durica ve Okay'ın yerine ilk 11'de Mustafa, Hubocan ve Kucka oynadı. Çalımbay, Castillo'yu da kulübeye çekerek Abdülkadir'i ilk 11'de görevlendirdi. Kucka sakatlığının ardından 7 hafta sonra ilk 11'e alındı. Ayrıca Sosa da 3 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı.