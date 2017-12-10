 8. galibiyetini aldı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    8. galibiyetini aldı

    8. galibiyetini aldı
    SÜPER Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 17. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Fırtına 8, Kasımpaşa 4 kez kazandı; 5 maç da berabere bitti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibine 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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