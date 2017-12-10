8. galibiyetini aldı

SÜPER Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 17. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Fırtına 8, Kasımpaşa 4 kez kazandı; 5 maç da berabere bitti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibine 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.