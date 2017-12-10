19’luk Hüseyin kadroda
Bordo-mavililerde sakat olan Uğur ve Durica'nın yokluğunda stoper mevkiinde alternatifi kalmayan Çalımbay, altyapıdan 98 doğumlu genç stoper Hüseyin Türkmen'i kadroya aldı. Çalımbay'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu ile hafta içi 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
19’luk Hüseyin kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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