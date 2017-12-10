19’luk Hüseyin kadroda

Bordo-mavililerde sakat olan Uğur ve Durica'nın yokluğunda stoper mevkiinde alternatifi kalmayan Çalımbay, altyapıdan 98 doğumlu genç stoper Hüseyin Türkmen'i kadroya aldı. Çalımbay'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu ile hafta içi 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı

Bordo-mavililerde sakat olan Uğur ve Durica'nın yokluğunda stoper mevkiinde alternatifi kalmayan Çalımbay, altyapıdan 98 doğumlu genç stoper Hüseyin Türkmen'i kadroya aldı. Çalımbay'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu ile hafta içi 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı