 19’luk Hüseyin kadroda – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    19’luk Hüseyin kadroda

    19’luk Hüseyin kadroda
    Bordo-mavililerde sakat olan Uğur ve Durica'nın yokluğunda stoper mevkiinde alternatifi kalmayan Çalımbay, altyapıdan 98 doğumlu genç stoper Hüseyin Türkmen'i kadroya aldı. Çalımbay'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu ile hafta içi 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı
    Bordo-mavililerde sakat olan Uğur ve Durica'nın yokluğunda stoper mevkiinde alternatifi kalmayan Çalımbay, altyapıdan 98 doğumlu genç stoper Hüseyin Türkmen'i kadroya aldı. Çalımbay'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu ile hafta içi 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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