Sosa’ya yakın ilgi
Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, performansı eleştirilen Jose Sosa ile yakından ilgileniyor. Çalımbay, Arjantinli yıldızın formunu yakalaması için özel bir program belirleyecek. Deneyimli çalıştırıcı, bu hafta Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosunda Jose Sosa'ya da yer verecek. Maçın gidişatına göre onu oyuna sürecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sosa’ya yakın ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.