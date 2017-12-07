 Sosa’ya yakın ilgi – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Sosa’ya yakın ilgi

    Sosa’ya yakın ilgi
    Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Rıza Çalımbay, performansı eleştirilen Jose Sosa ile yakından ilgileniyor. Çalımbay, Arjantinli yıldızın formunu yakalaması için özel bir program belirleyecek. Deneyimli çalıştırıcı, bu hafta Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosunda Jose Sosa'ya da yer verecek. Maçın gidişatına göre onu oyuna sürecek.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:25
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