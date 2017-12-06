 N’Doye bu sezon coştu – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    N’Doye bu sezon coştu

    N’Doye bu sezon coştu
    Fırtına'nın Senegalli forveti Dame ise ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere 540 dakika oynarken toplam 5 gol attı. N'Doye, ligde Galatasaray, Osmanlıspor ve Antalya-spor maçlarında birer, kupada da Çorum Belediye- spor maçında 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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