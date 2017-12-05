 Durica yırtık çıktı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Durica yırtık çıktı

    Durica yırtık çıktı

    Kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Slovak stoperde yırtık çıktı; 1 hafta yok

    Fırtına'da bu sezon arka arkaya gelen şanssız sakatlıklara dün bir yenisi eklendi. 35 yaşındaki Slovak stoper 7. dakikada bir hava topunda dengesiz düştü. Tedavi sonrası oyuna devam eden tecrübeli savunmacı, 41'de ağrılarına dayanamayınca 'değiştirin' işareti yaptı ve yerini Mas'a bıraktı. Hastaneye kaldırılan Durica'nın omuzunda yırtık olduğu ve en az bir hafta oynamayacağı belirtildi. Hubocan da son dakikalarda sakatlanarak çıktı ve hastaneye götürüldü ama durumu ciddi değil. Ayrıca Okay ve Onur'un sakatlıklarının bulunduğu ve durumlarına bakılacağı dile getirildi. Bu sezon 12 futbolcu sakatlandı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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