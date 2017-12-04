 Krallıkta iddialı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Krallıkta iddialı

    Krallıkta iddialı
    Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. 32 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 33, Cimbom'da ise 24 golle gol krallığını elde etti. Burak, son 4 sezondur yabancı oyuncuların kral olduğu Süper Lig'de, tahtını yeniden geri almayı planlıyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol atan Burak, 81.7 dakikada bir gol buluyor ve bu oranla zirvede.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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