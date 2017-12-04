Krallıkta iddialı

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli golcü olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor ve Galatasaray formaları altında gol krallığı sevinci yaşadı. 32 yaşındaki forvet, bordo-mavili takımda 33, Cimbom'da ise 24 golle gol krallığını elde etti. Burak, son 4 sezondur yabancı oyuncuların kral olduğu Süper Lig'de, tahtını yeniden geri almayı planlıyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol atan Burak, 81.7 dakikada bir gol buluyor ve bu oranla zirvede.