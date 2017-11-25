Pereira ve Uğur haber bekliyor

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Pereira ve 29 yaşındaki stoper Uğur, yönetimden haber bekliyor. İki oyuncunun menajerinin de yönetimle yapılan ilk temasta sözleşme uzatmaya sıcak baktığı ve bu konuda gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını dile getirdikleri ifade edildi.