YerlideTrabzon farkı

Süper Ligde bu sezon oynanan 99 müsabakada toplam 320 gol atılırken, lige yabancı oyuncular damga vurdu. Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre geride kalan 11 haftada maç başına gol ortalamasının 3.23 olurken, 320 golün 219’unu yabancı, 101’ini ise yerli oyuncuların kaydettiği belirlendi. Buna göre ligdeki yabancı oyuncular atılan gollerin yüzde 68’ine isimlerini yazdırırdı. Yerli oyuncuların gol oranı ise yüzde 32’de kaldı. Süper Lig’e şimdiye kadar yabancı oyuncular damga vursa da Trabzonspor’da durum çok farklı. Bordo- mavilileri bu sezon sırtlayan isimler yerli oyuncular oldu. RODALLEGA ZİRVEDE Bor do-mavililerde atılan 19 golün 12’sini yerli, 7’sini ise yabancı oyuncular kaydetti. Uzun bir aranın ardından tekrar takıma dönen Burak Yılmaz 7 golle öne çıkan isim oldu. Burak’ı 3 golle Olcay, 1’er golle ise Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür takip etti. Bordo-mavililerde en çok gol atan yabancı oyuncuysa Rodallega oldu. Ligde 3 gole adını yazdıran Kolombiyalıyı 2 golle Kucka, 1’er golle de Onazi ve N’Doye takip etti.

S üper Ligde bu sezon oynanan 99 müsabakada toplam 320 gol atılırken, lige yabancı oyuncular damga vurdu. Interpress'in yapmış olduğu incelemeye göre geride kalan 11 haftada maç başına gol ortalamasının 3.23 olurken, 320 golün 219'unu yabancı, 101'ini ise yerli oyuncuların kaydettiği belirlendi. Buna göre ligdeki yabancı oyuncular atılan gollerin yüzde 68'ine isimlerini yazdırırdı. Yerli oyuncuların gol oranı ise yüzde 32'de kaldı. Süper Lig'e şimdiye kadar yabancı oyuncular damga vursa da Trabzonspor'da durum çok farklı. Bordo- mavilileri bu sezon sırtlayan isimler yerli oyuncular oldu.



RODALLEGA ZİRVEDE

Bor do-mavililerde atılan 19 golün 12'sini yerli, 7'sini ise yabancı oyuncular kaydetti. Uzun bir aranın ardından tekrar takıma dönen Burak Yılmaz 7 golle öne çıkan isim oldu. Burak'ı 3 golle Olcay, 1'er golle ise Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür takip etti. Bordo-mavililerde en çok gol atan yabancı oyuncuysa Rodallega oldu. Ligde 3 gole adını yazdıran Kolombiyalıyı 2 golle Kucka, 1'er golle de Onazi ve N'Doye takip etti.



SLOVAK MİLLİLER, TAKIMA GERİ DÖNDÜ

FIRTINA, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Mustafa takımdan ayrı yan sahada çalıştı. Slovakya Milli Takım kampından dönen Durica, Bero ve Hubocan da çalışmada yer aldı. Bordo-mavililer, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. İdman sonrası Burak, Yusuf ve Uğur yan top çalışması yaptı