 Trabzon'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzon'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Trabzon'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular top kapma çalışması yaptı. Bordo-mavililer, antrenmanı yarı sahada yaptığı maçla tamamladı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka ise antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artarslan salonda çalışırken, Slovakya Milli Takımı kampında bulunan Jan , Matus ve Tomas antrenmana katılmadı.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:00
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