Trabzon'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular top kapma çalışması yaptı. Bordo-mavililer, antrenmanı yarı sahada yaptığı maçla tamamladı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka ise antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artarslan salonda çalışırken, Slovakya Milli Takımı kampında bulunan Jan Durica, Matus Bero ve Tomas Hubocan antrenmana katılmadı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:00
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TFF'den Güneş'e yeni teklif
Toplam 26
Yorum
ada elinizden geleni ardınıza koymayın. Bütün kulüpler bir olmuş beşiktaşı yıkmaya çalışıyor. Erkek gibi yarışmak mücadele etmek yemedi değil mi
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Milli maç için büyü yaptılar
Toplam 7
Yorum
seda peruyu isterim ama yeni zelanda benle müthis oynar keske peru kazansa
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Efes, Panathinaikos'u konuk edecek
Toplam 1
Yorum
seda ha ha bi kafa tuttum,efese oymus yetti ama kizdim cok neler dedim o sinirle anladilar onlar
Trabzon'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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