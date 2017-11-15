Trabzon'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular top kapma çalışması yaptı. Bordo-mavililer, antrenmanı yarı sahada yaptığı maçla tamamladı. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka ise antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artarslan salonda çalışırken, Slovakya Milli Takımı kampında bulunan Jan Durica, Matus Bero ve Tomas Hubocan antrenmana katılmadı.