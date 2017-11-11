 Çift forveti deniyor – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Çift forveti deniyor

    Çift forveti deniyor
    Burak Yılmaz'ın geri dönüşüyle özellikle forvet oyuncuları arasında yaşanan sıkı rekabetten yararlanmak isteyen Rıza Çalımbay, antrenmanlarda çift forvetli sistemi denemeye başladı. 32 yaşındaki golcü ile Rodallega'yı birlikte deneyen 54 yaşındaki hoca, girilen pozisyonlardan memnun kaldı. Son antrenmanda takımı ikiye ayıran Çalımbay, atılan 9 gol nedeniyle hücum oyuncularını tebrik ederken, savunmacılara ise uyarılarda bulundu. Bordo-mavili takımda yeşil yelek giyen takımın, beyaz takımı 7-2'lik skorla mağlup ettiği maçta golleri yeşil takım adına Tayyip Ebrar (2), Volkan, Hüseyin, N'Doye (2) ve Pereira atarken, beyaz takımın sayıları ise Rodallega ve Bongonda'dan geldi
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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