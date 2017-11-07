Çalımbay'dan takıma yakın markaj
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularını yakın markaja alıyor. Bordo-mavililerin yeni patronu Antalya'da yapılacak olan kampta sıkıntıları tespit edip çözüm üretecek.
SIKINTILI GÜNLERİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR
Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ile yaşadığı kaoslu günleri Rıza Çalımbay'ın gelişiyle birlikte biraz olsun geride bırakmayı hedefleyen bordo-mavililer yeni hocasıyla çıktığı 3 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik elde etti. Süper Lig'e verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Çalımbay, oyuncularını daha yakından tanıyarak kendi oyun felsefesini hangi oyuncularla nasıl yapabileceği konusunda fikir sahibi olacak.
KÜSENLERİ KAZANACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalya'da 12 Kasım Pazar gününe kadar sürmesi planlanan kampta en büyük amacının forma giyemedikleri için küsen oyuncuları kazanmak olduğu belirtildi. Milli Takıma giden oyunculardan yoksun bir hazırlık dönemi geçirecek olan bordo-mavililerde Rıza Çalımbay, bu durumu fırsata çevirerek oynamayan oyuncularla daha yakından ilgilenme imkanı bularak performanslarını ve isteklerini yakından görecek.
BİRE BİR GÖRÜŞECEK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya'da yapılacak hazırlıkların yanı sıra oyuncularla yakından görüşme fırsatı da bulacak. Lige verilen milli arada kamp programını oyuncularla daha yakın olmak için programlayan deneyimli teknik adam birebir yapacağı görüşmelerle de moral ve motivasyon anlamında takımı toparlamayı planlıyor. Oyuncuların sorunlarını ve isteklerini dinleyecek olan Çalımbay, kendi oyun felsefesi ve çalışma programları hakkında da oyuncularını bilgilendirecek.
ÖN TEŞHİS KOYACAK
Bordo-mavililerin Antalya'da yapacağı 5 günlük kampta Çalımbay, oyuncuların kapasitelerini arttırmayı planlıyor. Kendi oyun düşüncesini, yapacaklarını ve hedeflerini oyuncularına anlatacak olan Çalımbay, kampı en iyi şekilde değerlendirerek ön teşhis koymayı planlıyor. Ligin ilk yarısına kadar oynanacak olan 6 maçlık bölümde ise tam teşhisi koymayı arzulayan Çalımbay, devre arasında yapılacak olan transferler ve birlikte olmak istediği oyuncular hakkında düşüncelerini yönetimle paylaşarak yeni bir yol haritası izleyecek.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:25
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 88
Yorum
MESUT SANA NE SEN BJK NİN AFFEDİLEN FUTBOLCULARINI SAY YADA GS NİN TUDORU KAC KEZ ELEŞTİRİP İYİ HOCA DENDİĞİNİ
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bu oyuncu sezon başında tercihini yapmıştır bizde imzalar kalplere atılıyor ! beşiktaş asla B planı olmaz ! yani istemez sizin olsun !
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Asamoah'ın bütçesi hazır!
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Asamoah alınsın fakat yabancı sınırlandırması geliyor.GS'nin en az 3-4 kaliteli yerli oyuncu alması gerekiyor.Ümit ederiz o yönde bir çalışma yapılıyordur.
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