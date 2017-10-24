Defans için önlem

BORDO-mavili takımın savunma krizi çözülemiyor. Ligde son olarak Malatya'ya mağlup olan bordo-mavililer, kalesini yine gole kapatamazken, 22 ile ligin en fazla gol yiyen takımlarından biri. Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu sorunu çözmek için özel çalışmalar yaptırıyor.