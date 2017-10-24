50. yıl kabusu
Tarihinin en maliyetli kadrolarından biri ile sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fırtına, ligin ilk 9 haftalık bölümünde zirvenin 14 puan gerisinde kaldı
Ligde son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor'da, taraftarlar özellikle de Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yönetimi istifaya davet etti. Başkan Usta ise yola devam etme kararı aldı.
Gözler Divan'a çevrildi
Trabzonspor yönetimi 6 istifaya rağmen kongreye gidilmeyeceğini ve göreve devam edeceğini belirtti. Cumartesi günü yapılacak Divan Genel Kurulu'nda kulübün idari ve ekonomik yapısıyla ilgili delegelere bilgi verecek olan yönetimin, bu konuda hazırlıklarına başladığı öğrenildi. İstifa eden yöneticiler de Divan'a katılacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:43
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
50. yıl kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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