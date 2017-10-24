50. yıl kabusu

Tarihinin en maliyetli kadrolarından biri ile sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fırtına, ligin ilk 9 haftalık bölümünde zirvenin 14 puan gerisinde kaldı

6 Aralık 2015'te başkanlığa seçilen ve 50'nci yılda şampiyonluk sloganıyla yola çıkan Muharrem Usta yönetimi, bu sezonun ilk 9 haftalık bölümünde hayal kırıklığı yaşadı. Göreve geldiği günden itibaren 'istikrar' söyleminde bulunan Usta ve yönetimi, özellikle 3-0 öndeyken 4-3 yenildikleri Alanyaspor karşılaşmasının ardından taraftarların teknik direktör değişimi isteklerini geri çevirdi, ancak ligin 8'inci haftasında alınan 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rıza Çalımbay ile dolduran bordo mavili yönetim, böylece görev süresinde Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı ve Ersun Yanal'ın ardından 4'üncü teknik adam ile çalıştı. Usta ile 64 lig maçına çıkan Trabzonspor, 23 galibiyet, 14 beraberlik aldı ve 27 kez yenildi. 83 puan toplayabilen Fırtına, 109 puan ise yitirdi.

Ligde son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor'da, taraftarlar özellikle de Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yönetimi istifaya davet etti. Başkan Usta ise yola devam etme kararı aldı.



Gözler Divan'a çevrildi

Trabzonspor yönetimi 6 istifaya rağmen kongreye gidilmeyeceğini ve göreve devam edeceğini belirtti. Cumartesi günü yapılacak Divan Genel Kurulu'nda kulübün idari ve ekonomik yapısıyla ilgili delegelere bilgi verecek olan yönetimin, bu konuda hazırlıklarına başladığı öğrenildi. İstifa eden yöneticiler de Divan'a katılacak.