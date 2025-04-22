Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta ana tabloda!

Toprak kortta oynanan karşılaşmada Sönmez, ilk seti 6-2 kazanarak üstünlüğünü ortaya koydu. İkinci sette de aynı skorla galip gelen milli tenisçimiz, mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Sönmez, Masters 1000 seviyesindeki bir turnuvada toprak zeminde ilk kez ana tabloya kalma başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda ev sahibi İspanya'dan Leyre Romero Gormaz'ı 7-6, 6-3'lük setlerle geçmişti. Ana tabloya yükselen milli tenisçimizin rakibi, elemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Sönmez, daha önce 2024 ve 2025 yıllarında sert kortta oynanan Katar Açık'ta ana tablo tecrübesi yaşamıştı. Madrid Açık'ta elde ettiği bu başarıyla, toprak kortta da Masters 1000 seviyesinde ana tabloya kalma deneyimi kazanmış oldu.