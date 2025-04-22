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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta ana tabloda!

Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta ana tabloda!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2025 WTA 1000 Madrid Açık elemeleri finalinde Amerikalı Varvara Lepchenko'yu 6-2, 6-2'lik setlerle mağlup ederek turnuvada ana tabloya yükseldi. 22 yaşındaki sporcu, böylece kariyerinde ilk kez Madrid Açık'ta ana tablo mücadelesi verecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 15:48 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 16:28
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Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta ana tabloda!

Toprak kortta oynanan karşılaşmada Sönmez, ilk seti 6-2 kazanarak üstünlüğünü ortaya koydu. İkinci sette de aynı skorla galip gelen milli tenisçimiz, mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu galibiyetle birlikte Sönmez, Masters 1000 seviyesindeki bir turnuvada toprak zeminde ilk kez ana tabloya kalma başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda ev sahibi İspanya'dan Leyre Romero Gormaz'ı 7-6, 6-3'lük setlerle geçmişti. Ana tabloya yükselen milli tenisçimizin rakibi, elemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Sönmez, daha önce 2024 ve 2025 yıllarında sert kortta oynanan Katar Açık'ta ana tablo tecrübesi yaşamıştı. Madrid Açık'ta elde ettiği bu başarıyla, toprak kortta da Masters 1000 seviyesinde ana tabloya kalma deneyimi kazanmış oldu.

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