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Fransa Açık'ta zafer Carlos Alcaraz'ın!

Fransa Açık finalinde Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 20:58
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Fransa Açık'ta zafer Carlos Alcaraz'ın!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerdeki final maçında, Alcaraz ile Zverev karşı karşıya geldi. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final oynadı.

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

Dünya 4 numarası Zverev, 2020 ABD Açık'ın ardından ikinci kez bir grand slam finalinde mücadele etti. Zverev, 2020 ABD Açık'ta finalde kaybettikten sonra ikinci grand slam finalinde de karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Alcaraz, geçen yıl Wimbledon'u ve 2022'de ABD Açık'ı kazandıktan sonra üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.

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