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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Kadınlar teniste destan yazdı

Kadınlar teniste destan yazdı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye, Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamladı. Dünya Grubu Play Off'larına yükselme maçında millilerimiz Macaristan'ı da 2-0 yenerek tarihimizde ilk kez Dünya Grubu Play Off'larında oynamaya hak kazandı. A Milli Kadın Takımımız, 10 Kasım haftasında gerçekleşecek Play- Off'ta Dünya Grubu Elemeleri'ne yükselmek için mücadele edecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Kadınlar teniste destan yazdı
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup'ta Türkiye, Fransa ve İsveç'i yenerek grubunu lider tamamladı. Dünya Grubu Play Off'larına yükselme maçında millilerimiz Macaristan'ı da 2-0 yenerek tarihimizde ilk kez Dünya Grubu Play Off'larında oynamaya hak kazandı. A Milli Kadın Takımımız, 10 Kasım haftasında gerçekleşecek Play- Off'ta Dünya Grubu Elemeleri'ne yükselmek için mücadele edecek.
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