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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis A Milli Kadın Tenis Takımı gruptan lider çıktı

A Milli Kadın Tenis Takımı gruptan lider çıktı

Kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup’ta Türkiye ilk rakibi Fransa’nın ardından İsveç’i de 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 21:24
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A Milli Kadın Tenis Takımı gruptan lider çıktı

8-12 Nisan tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I'de millilerin bugünkü rakibi İsveç'ti. Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu, Nellie Taraba Wallberg'i 6-3, 5-7, 6-1 yenerek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı. Serinin ikinci tekler maçında Zeynep Sönmez, Lisa Zaar'ı 6-2, 6-4 yenerek İsveç karşısında skoru 2-0'a getirdi. Çiftler karşılaşmasında Çağla Büyükakçay/Deniz Dilek ikilisi Lea Nillson/Linea Bajraliu çiftine 1-6, 6-3, 10-4 kaybetti.

Fransa'nın ardından İsveç serisinden de 2-1 galip ayrılan ve grubunu lider tamamlayan Türkiye yarın Play-Off'lara gitmek için Macaristan ile karşılaşacak. Macaristan Belçika'ya 2-1yenilip Yunanistan'ı 3-0 yenerek C grubunu ikinci olarak tamamladı.

Ay-yıldızlıların Vilnius SEB Arena'daki Macaristan eşleşmesi TSİ 12.00'de başlayacak ve karşılaşmalar Billie Jean King Cup'ın sitesinden canlı yayınlanacak.

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