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Haberler Tenis Dünya bir numarası tenisten 3 ay men edildi! Jannik Sinner ve doping...

Dünya bir numarası tenisten 3 ay men edildi! Jannik Sinner ve doping...

Dünya bir numarası Jannik Sinner, doping nedeniyle tenisten 3 ay men edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:43 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 13:43
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Dünya bir numarası tenisten 3 ay men edildi! Jannik Sinner ve doping...

Teniste tek erkekler dünya bir numarası İtalyan raket Jannik Sinner, geçen yıl pozitif çıkan doping testi nedeniyle Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşmanın ardından tenisten 3 ay men cezası aldı.

WADA'nın açıklamasına göre, Sinner'in Mart 2024'te yasaklı bir madde olan clostebol kullanımıyla ilgili pozitif test vermesine yol açan anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üç aylık bir hak mahrumiyeti süresini kabul ederek dava çözüm anlaşması yaptığı doğrulandı.

Geçen ay Avustralya Açık'ı kazanan 23 yaşındaki İtalyan tenisçi, 9 Şubat'tan 4 Mayıs'a kadar cezalı duruma düştü.

Sinner, yılın bir sonraki grand slam turnuvası olan ve 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilecek.

Tek erkekler dünya bir numarasının, Avustralya Açık'ta üst üste iki, kariyerinde 2024 ABD Açık ile birlikte üç grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

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