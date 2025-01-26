  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Tenis Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde şampiyon yeniden Jannik Sinner!

Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde şampiyon yeniden Jannik Sinner!

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 14:29 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 14:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde şampiyon yeniden Jannik Sinner!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın son günündeki tek erkekler final maçında dünya 1 numarası Sinner ile 2 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sinner, ilk sette 6-3 ile galip gelerek 1-0 öne geçti.

Başa baş mücadeleye sahne olan ikinci seti "tie-break" sonucunda 7-6 kazanan İtalyan raket, durumu 2-0'a getirerek Zverev'in direncini kırmayı başardı.

Üçüncü seti ise 6-3 ile hanesine yazdıran Sinner, rakibine servis kırma puanı göstermediği maçı, 2 saat 42 dakika sonunda 3-0 kazanarak (6-3, 7-6, 6-3) şampiyon oldu.

Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci, kariyerinde 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferini elde etti.

Şampiyonluğun bir adım uzağında kalan Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetti.

G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı!
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transfer listesi hazır! Solskjaer, iki genç yıldız için karar verecek...
Kandil'in muhbiri Pencweni'den "Öcalan mektup gönderecek" iddiası! PKK'dan "uluslararası garanti" pazarlığı... DEM IKBY'ye neden gidiyor?
Skriniar’ın sözleşme şartları belli oldu!
Ç. Rizespor - A. Demirspor maçında görülmemiş olay!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? 14:49
Ç. Rizespor - A. Demirspor maçında görülmemiş olay! Ç. Rizespor - A. Demirspor maçında görülmemiş olay! 14:48
Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? 14:41
Trabzonspor’da Kayserispor mesaisi Trabzonspor’da Kayserispor mesaisi 14:38
Tottenham - Leicester City maçı ne zaman? Tottenham - Leicester City maçı ne zaman? 14:34
Avustralya Açık'ta şampiyon yeniden Sinner! Avustralya Açık'ta şampiyon yeniden Sinner! 14:29
Daha Eski
Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Leganes maçı ne zaman? 14:26
Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? Real Sociedad - Getafe maçı ne zaman? 14:20
Nice - Marsilya maçı ne zaman? Nice - Marsilya maçı ne zaman? 14:19
Rayo Vallecano - Girona maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Girona maçı ne zaman? 14:13
Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maç detayları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maç detayları 14:05
Fenerbahçe - Göztepe maç bilgileri Fenerbahçe - Göztepe maç bilgileri 13:42