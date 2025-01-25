Madison Keys tarih yazdı! Avustralya Açık şampiyonu

Amerikalı tenisçi Madison Keys, Avustralya Açık finalinde dünya bir numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Melbourne'deki muhteşem finalde Keys, Sabalenka'yı 6-3, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek zirveye adını yazdırdı.

Son iki sezonun şampiyonu Sabalenka karşısında güçlü bir başlangıç yapan Keys, ilk seti 6-3'lük skorla kazandı. Ancak ikinci sette Sabalenka'nın üstün performansıyla denge sağlandı ve Belaruslu tenisçi seti 6-2 alarak maçı final setine taşıdı.

Heyecan dolu üçüncü sette, iki oyuncu da birbirine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Ancak Madison Keys, kritik anlarda sakinliğini koruyarak 7-5'lik bir galibiyetle maçı noktaladı ve kariyerindeki en büyük zaferine ulaştı.

Bu zaferle birlikte Madison Keys, Grand Slam turnuvalarında adını tarihe yazdırdı.