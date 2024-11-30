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Haberler Tenis Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek beyin kanaması geçirdi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek beyin kanaması geçirdi

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta düzenlenen bir organizasyonda maç sırasında beyin kanaması geçirdi. 28 yaşındaki sporcu, Türkiye'ye getirilip ameliyat edilecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 23:36
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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek beyin kanaması geçirdi

Türkiye Tenis Federasyonu, M15 Manastır Turnuvasında milli sporcu Yankı Erel ile karşılaştığı yarı final mücadelesi esnasında rahatsızlık geçiren ve karşılaşmaya devam edemeyen milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek hakkında açıklama yayınladı.

Federasyondan yapılan açıklamada "Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu Federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

ENKA SPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu hakkında ENKA Spor Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada "Tunus'ta düzenlenen turnuva sırasında sağlık problemi yaşayan sporcumuz Altuğ Çelikbilek'e acil şifalar dileriz. Sporcumuzun sağlık durumu, ENKA Spor Kulübü ve Tunus Büyükelçiliğimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, süreç titizlikle yönetilerek gereken tüm destekler sağlanmaktadır. Altuğ Çelikbilek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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