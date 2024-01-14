Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci turda!

Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci turda!

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İtalyan Jannik Sinner ve Rus Andrey Rublev, ikinci tura çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 14:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev ikinci turda!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde sabah seansı maçları oynandı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, ilk turda dünya klasmanında 59. basamakta yer alan Hollandalı Botic van de Zandschulp ile karşılaştı.

2 saat 34 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sinner, tur biletini aldı.

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, beş sete giden mücadelede Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya klasmanının 92 numarası Japon Nao Hibino'yu 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0, 9 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova da tunuvaya özel davetiyeyle katılan Japon Mai Hontama'yı 2-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

13 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova ise ABD'li Amanda Anisimova'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Turan Süper Lig’in yıldızını alıyor! Attığı gollerle sezona damga vurmuştu: Anlaşmayı duyurdular…
DEM'in yoluna kırmızı halı serdi, Kandil'in övgüsüne mazhar oldu! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler
Samet'in yeni takımı açıklandı!
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zeynep 2. turda
Nadal kötü haberi duyurdu!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a o isimden kötü haber! Beşiktaş'a o isimden kötü haber! 13:48
Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi... Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı! 3 ismi belirledi... 13:37
Samet'in yeni takımı açıklandı! Samet'in yeni takımı açıklandı! 13:00
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 12:18
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:17
Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Fenerbahçe'ye bir stoper daha! 12:14
Daha Eski
Gaziantep FK - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Gaziantep FK - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 12:10
Sivassporlu Keita Cluj'a transfer oldu! Sivassporlu Keita Cluj'a transfer oldu! 11:51
TFF'den hakeme saldırıya yeni ceza! TFF'den hakeme saldırıya yeni ceza! 11:21
Gana - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman? Gana - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman? 11:16
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle... Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Yönetimden flaş hamle... 11:15
Mısır - Mozambik maçı ne zaman? Mısır - Mozambik maçı ne zaman? 11:14