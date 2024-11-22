Üreten’den büyük başarı

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) master tenisçilerinden Dr. Saime Üreten, milli takıma seçildi. Tenis Federasyonu'nun 30-35-40-60-65-70 Yaş Uluslararası Takım Belirleme Müsabakası 10-14 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya'da Alibey Club'da yapıldı. Başarılı maçlar çıkaran ATDSK master tenisçisi Dr. Üreten, 40+ Master Milli Takımı'na girdi. 9-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Dr. Üreten'i kutlayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Saime hanımın elde ettiği başarı bu büyük aileyi bir kez daha mutlu etmiş, gururlandırmıştır" şeklinde konuştu.