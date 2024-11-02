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Haberler Tenis

Zeynep Sönmez WTA yarı finaline çıktı!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Renata Zarazua'yı 2-1 yenerek WTA 250 organizasyonlarında ilk kez yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 12:09
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Zeynep Sönmez WTA yarı finaline çıktı!

Klasmanın 127. basamağındaki Zeynep, Arjantin'den Maria Lourdes Carle'yi (dünya 90 numarası) 2-1 ve Fransız Elsa Jacquemot'u (148) 2-0 yenerek çıktığı çeyrek finalde ev sahibi ülkeden Zarazua ile karşılaştı.

Zarazua'ya (62) karşı ilk seti 6-3 kaybeden Zeynep, sonraki setleri 6-3 ve 6-4 kazanarak Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) toplam 250 bin dolar ödül dağıtılan turnuvalarında ilk defa adını son 4'e yazdırdı.

22 yaşındaki Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvanın yarı finalinde Rus Alina Korneeva'nın (254) karşısına çıkacak.

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