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Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz 4. turda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, dördüncü tura çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 11:26
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Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz 4. turda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, dördüncü tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Juncheng Shang'a karşı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 öne geçti.

İspanyol tenisçi, maçın 3. setinde de 1-0 öndeyken Çinli rakibinin sakatlanarak oyuna devam edememesi nedeniyle karşılaşmayı kazanarak 4. tura çıktı.

Tek erkeklerde 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Sırp raket Miomir Kecmanovic'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise 21 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert'i 3-1 yenerek 4. tura çıktı.

KADINLARDA AZARENKA VE ZHENG 4. TURDA

Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, 11 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 3. turda 6-1, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.İki Çinli kadın tenisçinin karşılaştığı maçta, 12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, Yafan Wang'ı 6-4, 2-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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