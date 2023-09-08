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Amerika Açık'ta tek kadınlar finalinin adı belli oldu

Tenis takviminde sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ın tek kadınlar finalinde Coco Gauff ve Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 10:47
Amerika Açık'ta tek kadınlar finalinin adı belli oldu

Amerika Açık'ta tek kadınlar yarı final müsabakaları tamamlandı. İlk yarı final karşılaşmasında 6 numaralı seri başı ABD'li Coco Gauff ile 10 numaralı seri başı Çekyalı Karolİna Muchova karşı karşıya geldi. Rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden Gauff, adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu. Bu sonucun ardından 19 yaşındaki Gauff, kariyerinin 2'nci Grand Slam finaline yükseldi. ABD'li raket, daha önce 2022 yılında Fransa Açık (Roland Garros) finalinde mücadele etmiş ancak Iga Swiatek'e mağlup olarak kupayı kaldıramamıştı.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN SABALENKA

Günün son yarı final karşılaşmasında ise 17 numaralı seri başı ABD'li Madison Keys ile 2 numaralı seri başı Belaruslu Aryna Sabalenka, Arthur Ashe Stadı'nda final için mücadele etti. İlk seti 6-0 kaybeden Sabalenka, 2'nci ve 3'üncü seti tie-break sonucunda 7-6'lık skorlarla kazanarak rakibini 2 saat 32 dakika süren mücadele sonucunda 2-1 yendi ve adını finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından Belaruslu raket, kariyerinde ikinci kez Grand Slam finaline yükseldi. İlk Grand Slam finalini bu yıl Avustralya Açık'ta oynama başarısı gösteren 25 yaşındaki raket, Kazak tenisçi Elena Rybakina'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmişti.

Coco Gauff-Aryna Sabalakenka, Amerika Açık Tek Kadınlar Final karşılaşması 9 Eylül Cumartesi TSİ 23.00'te başlayacak.

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