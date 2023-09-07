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Alcaraz ve Keys ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 17 numaralı seribaşı Madison Keys, adlarını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:03
Alcaraz ve Keys ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 17 numaralı seribaşı Madison Keys, adlarını yarı finale yazdırdı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Erkeklerde son şampiyon Alcaraz, 2020 finalisti Alexander Zverev'i (12 numaralı seribaşı) 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finalde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev'in (3) rakibi oldu.

Kadınlarda ise 2017 finalisti Madison Keys (17), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ile oynadığı çeyrek final maçını 2-0 (6-1, 6-4) kazandı. Keys, yarı finalde Aryna Sabalenka (2) ile eşleşti.

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