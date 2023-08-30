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Carlos Alcaraz ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci tura yükseldi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:13
Carlos Alcaraz ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, ikinci tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde ilk tur maçları tamamlandı.

ABD Açık'ın son şampiyonu Alcaraz, klasmanın 75. sırasındaki Alman Dominik Koepfer ile karşılaştı. Alcaraz, setlerde 6-3 ve 3-2 öndeyken rakibinin oyundan çekilmesiyle tur atladı ve ikinci turda Güney Afrikalı Lloyd Harris ile eşleşti.

İtalyan Jannik Sinner (6 numaralı seribaşı), dünya 54'üncüsü Alman Yannick Hanfmann önünde 6-3, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 galip gelerek ikinci turda vatandaşı Lorenzo Sonego'nun rakibi oldu.

Andrey Rublev (8), Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (6-4, 7-6, 6-1), Alex de Minaur (13) ise Kazak Timofey Skatov'u 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 7-5) yenerek tur atladı. Eski ABD Açık şampiyonları İsviçreli Stan Wawrinka ve Büyük Britanyalı Andy Murray de rakiplerini geçerek adlarını ikinci tura yazdırdı.

SABAENKA İKİNCİ TURDA

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka (2), dünya 112'ncisi Belçikalı Maryna Zanevska'yı 2-0 (6-3, 6-2) yendi ve ikinci turda Büyük Britanyalı Jodie Burrage ile eşleşti.

Dünya 76'ncısı İtalyan Lucia Bronzetti, 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova'yı (12) 2-0'lık (6-4, 7-6) skorla geçerek günün sürprizlerinden birini yaptı.

Daria Kasatkina (13), Ekaterina Alexandrova (22) ve Karolina Pliskova (25) gibi seribaşı tenisçiler de rakiplerini eleyerek yoluna devam etti.

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