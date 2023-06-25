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İspanyol tenisçi Alcaraz yeniden dünyada 1 numara!

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'ta tek erkeklerde şampiyon oldu. Alcaraz, dünya sıralamasında Novak Djokovic'i geçmeyi başardı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 22:06
İspanyol tenisçi Alcaraz yeniden dünyada 1 numara!

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 turnuvası Queen's Club'ta tek erkeklerde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvada 20 yaşındaki tenisçi, finalde Avustralyalı raket Alex de Minaur'a karşı 6-4 ve 6-4'lük setlerle kazandığı şampiyonlukla tek erkeklerde dünya bir numarası pozisyonuna yeniden yükseldi.

İspanyol tenisçi, dünya sıralamasında Sırp raket Novak Djokovic'i geçerek 3 Temmuz'da başlayacak grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak mücadele edecek.

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