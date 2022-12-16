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Nadal ile antrenörünün yolları ayrıldı

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 18 yıldır antrenörlüğünü üstlenen vatandaşı Francisco Roig ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 15:41
Nadal ile antrenörünün yolları ayrıldı

22 grand slam şampiyonluğuyla tek erkekler rekorunu elinde tutan Nadal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Francisco Roig, ekibimizden ayrıldı ve antrenör olarak kişisel bir projeye başlayacak. Roig, 18 yılı benimle paylaştı. Amcam Toni, Carlos Moya ve son olarak Marc Lopez'in yer aldığı takımımızda kariyerim için her zaman önemli bir karakter oldu." ifadelerini kullandı.

Emekleri ve dostluğu için İspanyol antrenöre teşekkür eden Nadal, "Ekibimize katıldığında henüz çocuk sayılırdım. Amcam Toni'yle, kortlarda gelişmemi sağladı. Tenisi çok iyi bilen bir taktisyendi ve her geçen gün daha da iyi olmama büyük katkı sağladı. Yeni projende başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası 36 yaşındaki Nadal, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta rekorunu geliştirmeye çalışacak.

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