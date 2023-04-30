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Yankı Erel Endonezya'da mutlu sona ulaştı

Son dakika spor haberleri... Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda finalde Brandon Walkin'i yenerek tek erkeklerde birinci oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 16:45
Yankı Erel Endonezya'da mutlu sona ulaştı

Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya Uluslararası Şampiyonası'nda tek erkeklerde birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda sırasıyla Japon, Endonezyalı, Avustralyalı ve Hintli rakiplerini yenerek finale yükselen Yankı Erel, finalde Brandon Walkin ile karşılaştı.

56 dakika süren karşılaşmada Avustralyalı Brandon Walkin'i 6-3, 6-0 yenen Yankı Erel kariyerinin 5. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Yankı Erel kariyerinin ilk M25 düzeyindeki şampiyonluğunu da bu galibiyetle elde etti.



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