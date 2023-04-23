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Iga Swiatek Stuttgart Açık Tenis'te yine şampiyon!

Son dakika spor haberleri... Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Polonyalı tenisçi, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 13. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 17:00
Iga Swiatek Stuttgart Açık Tenis'te yine şampiyon!

Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu. Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası 21 yaşındaki Swiatek ile 2 numaralı seribaşı Sabalenka karşılaştı.

Swiatek, turnuvada peş peşe 3. finalini oynayan Sabalenka'yı 1 saat 50 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-4) mağlup ederek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Polonyalı tenisçi, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 13. tekler şampiyonluğunu kazandı.

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