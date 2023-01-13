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Tenis tabana yayılacak

Federasyon Başkanı Durmuş iddialı konuştu: "Tenisin Türkiye'de doğru yere oturması ve herkesin oynaması için 10 yıllık stratejik planlarımızı hazırladık"

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 06:50
Tenis tabana yayılacak

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ülkemizde tenisin geleceğine dair konuştu. 620'si ulusal olmak üzere 745 turnuvaya imza attıklarını belirten Durmuş, "10 yıllık stratejik planlarla tenisin Türkiye'de doğru yere oturması ve herkesin oynaması için birçok plan oluşturuyoruz. Büyük bir heyecan ve şevkle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Tesisleşmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Durmuş, Türkiye'nin yetenek ordusuna sahip olduğunu ve yakında yeni yıldızların çıkacağının altını çizdi.

DESTEK HER ZAMAN SÜRECEK

Olimpiyat hazırlığında 8 sporcularının olduğunu aktaran Başkan Durmuş, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde çok yetenekli gençler var. Biz de bu başarının sağlanabilmesi için katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

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