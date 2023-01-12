Avustralya Açık'ta kuralar çekildi! İlk tur eşleşmeleri...

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo kuraları çekildi. Tek erkekler ilk turunda, favori tenisçilerden son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, 21 yaşındaki 40 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Jack Draper'le karşılaşacak. 9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Sırbistanlı Novak Djokovic ise dünya 75 numarası İspanyol Roberto Carballes Baena ile karşı karşıya gelecek.

Tek erkeklerde en çok grand slam kazanan (22) tenisçi rekorunun sahibi Nadal ile 21 şampiyonluğu bulunan Djokovic'in finalden önce karşılaşma ihtimali bulunmuyor. İlk turda 2 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, Çek Tomas Machac, 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da Fransız Quentin Halys ile karşılaşacak.

SWIATEK'E İLK TURDA ALMAN RAKİP

Tek kadınlarda, turnuvanın önemli favorilerinden dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek'in ilk turdaki rakibi, 68 numaralı seribaşı Alman Jule Niemeier olacak. Grand slamlerde final oynayan, WTA 1000 turnuvası kazanan ve sıralamada en yükseğe çıkan ilk Afrikalı ve Arap tenisçi unvanlarının sahibi dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur ise 88 numaralı seribaşı Slovenyalı Tamara Zidansek ile korta çıkacak.

İlk turda en öne çıkan eşleşme ise bu turnuvada daha önce şampiyonluğa ulaşan tenisçiler Belaruslu Victoria Azarenka ile ABD'li Sofia Kenin arasında oldu. Sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılım durumu belirsizliğini koruyan 2021 ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Emma Raducanu ise ilk turda Alman Tamara Korpatsch ile karşı karşıya gelecek.

Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak turnuva, 29 Ocak Pazar günü tek erkekler finaliyle sona erecek.