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Federer son kez kortta

İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, Londra'da bugün başlayacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Federer son kez kortta
20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve Pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları karşı karşıya gelecek. Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıkacak. İsviçreli sporcu, bugün akşam seansındaki çiftler maçında Rafael Nadal ile kortu paylaşacak. Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini alacak. Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer alıyor. John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımında ise FelixAliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur var.
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