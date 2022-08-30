Haberler Tenis Son dakika spor haberleri: Serena Williams ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Son dakika spor haberleri: Serena Williams ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Son dakika spor haberleri... ABD Açık'ın son turnuvası olabileceğini söyleyen ünlü tenisçi Serena Williams, Danka Kovinic'i 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 10:23
Son dakika spor haberleri: Serena Williams ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Danka Kovinic'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Kadınlarda klasmanın 605. basamağındaki Serena Williams, son turnuvası olabileceğini söylediği ABD Açık'taki ilk tur mücadelesinde, dünya 80 numarası Danka Kovinic ile karşılaştı.

Korttan 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılan 40 yaşındaki Williams, Jaqueline Adina Cristian'ı 2-0'lık skorla eleyen Anett Kontaveit (2 numaralı seribaşı) ile 2. turda eşleşti.

Geçen yılın finalisti Leylah Fernandez'in (14) yanı sıra Ons Jabeur (5) ve Madison Keys (20) de rakiplerini 2-0 yenerek yollarına devam etti.

Dünya 88'incisi Harriet Dart, ilk turda karşılaştığı Daria Kasatkina'yı (10) 7-6, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek sürprize imza attı.

TSITSIPAS VE FRITZ İLK TURDA ELENDİ

Erkekler dünya sıralamasının 94. basamağındaki Daniel Elahi Galan, Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 (6-0, 6-1, 3-6, 7-5) mağlup ederek 4 numaralı seribaşını turnuvanın dışına itti.

Erkekler ana tabloda bir diğer sürpriz sonucu ise Taylor Fritz'i (10) 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen dünya 303 numarası Brandon Holt elde etti.

Pablo Carreno-Busta (12), sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında ilk 200'ün dışında yer alan 2020 şampiyonu Dominic Thiem'i 3-1'lik (7-5, 6-1, 5-7, 6-3) skorla eledi.

Felix Auger-Aliassime (6), Alex De Minaur (18) ve Nick Kyrgios (23) da adını 2. tura yazdırdı.


DİĞER
Kazada yanına ilk o koşmuştu! İbrahim Tatlıses'in "numarasını yaptı gitti" dediği Ahmet Tatlıses'ten bomba yanıt!
İbrahim Tatlıses oğluna 'artist, numarasını yaptı gitti' demişti... Ahmet 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan destek...
F.Bahçeli futbolcu Fransa'ya transfer olacak mı?
Dinamo Kiev kaptanından F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çağla Büyükakçay şampiyon oldu
Türkiye Tenis Federasyonu'dan ödül kararı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 30 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! 11:46
Göztepe'de gündem yeniden Lis Göztepe'de gündem yeniden Lis 11:41
Altay'da Kaloğlu tartışılıyor Altay'da Kaloğlu tartışılıyor 11:39
Yiğidolar 3 puana hasret! Yiğidolar 3 puana hasret! 11:38
Milli takım başarıya hasret Milli takım başarıya hasret 11:38
Oğuzhan'ın transferi an meselesi! Yeni takımı... Oğuzhan'ın transferi an meselesi! Yeni takımı... 11:37
Daha Eski
QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship 11:18
Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi! Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi! 11:13
Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:11
Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:08
Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:02
Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 10:50