Zafer Djokovic'in

Sezonunüçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki turnuvanın finalinde Nick Kyrgios'u 3-1 mağlup eden Sırp tenisçi, kariyerinin 21'inci grand slam zaferini elde etti. Mücadelenin ilk setinde Kyrgios, rakibine 6-4'lük üstünlük kurdu. Ardından 6-3'le durumu eşitleyen Djokovic, 6-4'le 2-1 öne geçti. Tie-break'e giden dördüncü setten 7-6'lık üstünlükle ayrılan Sırp tenisçi, toplamda 7'nci Wimbledon zaferine ulaştı. Djokovic, 22 şampiyonluğu bulunan Nadal'la farkı bire indirdi. Maçın ardından duygularını paylaşan Sırp tenisçi, "Wimbledon her zaman benim kalbimde en özel turnuva olmuştur. Bu kupayı kazanmak her seferinde çok daha anlamlı hale geliyor" dedi.