Çelikbilek şampiyon

Milli tenisçi Altuğ ÇelikbilekPortekiz'deki ATP Challenger turnuvası Porto Open'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Avustralyalı Christopher O'Connell karşısında setlerde 1-0 öndeyken rakibi çekilen Çelikbilek, turnuvayı şampiyonlukla bitirdi.
Millitenisçi Altuğ ÇelikbilekPortekiz'deki ATP Challenger turnuvası Porto Open'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Avustralyalı Christopher O'Connell karşısında setlerde 1-0 öndeyken rakibi çekilen Çelikbilek, turnuvayı şampiyonlukla bitirdi. Bu zaferle kariyerinin 8'inci, ATP Challenger'da 3'ün şampiyonluğunu aldı.