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Çelikbilek şampiyon

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Portekiz'deki ATP Challenger turnuvası Porto Open'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Avustralyalı Christopher O'Connell karşısında setlerde 1-0 öndeyken rakibi çekilen Çelikbilek, turnuvayı şampiyonlukla bitirdi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Çelikbilek şampiyon
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek Portekiz'deki ATP Challenger turnuvası Porto Open'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Avustralyalı Christopher O'Connell karşısında setlerde 1-0 öndeyken rakibi çekilen Çelikbilek, turnuvayı şampiyonlukla bitirdi. Bu zaferle kariyerinin 8'inci, ATP Challenger'da 3'ün şampiyonluğunu aldı.
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