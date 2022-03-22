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Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı kıta elemelerinde

Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı İsrail'e mağlup olup Yunanistan'ı yendikten sonra kıta elemelerinde play-off oynama hakkı kazandı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 17:05
Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı kıta elemelerinde

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, BNP Paribas World Team Cup Qualification B grubunda mücadele eden Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı İsrail'e yenilip, Yunanistan'ı yenerek play-off'a kaldı.

Play-off mücadelesinde Macaristan'ı yenen Almanya'ya yenilen milli takım, turnuvayı Avrupa 6'ıncısı olarak tamamladı ve kıta elemelerine katılma hakkı elde etti.

TBESF başkanı Muaz Ergezen "Sahada sporcularımızla beraber olmanın ve yaptığımız değişikliklerin ne kadar isabetli olduğunu gördük. Portekiz yolunda sporcularımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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