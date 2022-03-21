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Son dakika tenis haberleri: Indian Wells Masters'ta Nadal'ı yenen Taylor Fritz şampiyon oldu!

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkekler finalinde Rafael Nadal'a 2022'deki ilk mağlubiyetini tattıran Taylor Fritz kazandı. ABD'li tenisçi Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Kadınlarda ise Swiatek, Sakkari'yi yenerek bu sezon 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:44
Son dakika tenis haberleri: Indian Wells Masters'ta Nadal'ı yenen Taylor Fritz şampiyon oldu!

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek kazandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ile ev sahibi ülkeden Taylor Fritz karşılaştı. 20 numaralı seribaşı Fritz, 4 numaralı seribaşı Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 2. tekler şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezon oynadığı 20 maçı da kazanan Nadal'ın serisi sona erdi.

KADINLARDA ZAFER SWIATEK'İN

Tek kadınlarda ise Indian Wells'te ilk kez finale yükselen isimler Iga Swiatek (3 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (6) karşı karşıya geldi. Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 20 dakika sonunda 2-0 (6-4, 6-1) mağlup etti. Swiatek böylece bu sezon 2'nci, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna uzandı.

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