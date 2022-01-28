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SPOR HABERİ - Nadal Avustralya Açık’ta 6. kez finalde!

Spor haberi... Tek erkeklerde 6 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık yarı final maçında karşı karşıya geldiği İtalyan Matteo Berrettini’yi 3-6, 2-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek, finale yükseldi. Nadal, kariyerinde 6. kez Avustralya Açık’ta final oynayacak. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 10:31
SPOR HABERİ - Nadal Avustralya Açık’ta 6. kez finalde!

Avustralya Açık'ta ilk finalist bugün oynanan yarı final müsabakasıyla belli oldu. İspanyol raket Rafael Nadal, Rod Laver Arena'da tek erkeklerde dünya 7 numarası İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. 2 saat 55 dakika süren karşılaşmada Nadal, İtalyan rakibini 3-6, 2-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim oldu. Rafael Nadal, bu sonuçla Avustralya Açık'ta 6. kez final oynayacak. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, "Çok iyi başladım. Son zamanlardaki en iyi başlangıcımdı. Üçüncü sette servisim düşmeye başladı. Sonuçta toparlayıp maçı kazanabilmek önemli. Tekrar finalde olmak benin için çok şey ifade ediyor" şeklinde konuştu. Rafael Nadal, finalde Tsitsipas-Mevedev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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