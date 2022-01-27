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Ashleigh Barty Avusturya Açık'ta finale yükseldi!

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:49
Ashleigh Barty Avusturya Açık'ta finale yükseldi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, ülkesinde finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde 25 yaşındaki Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 2 dakika süren maçta Barty, setleri 6-1 ve 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı.

Barty, bu sezon Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set bile vermeden finale çıktı.

Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak için yarışıyor.

Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.



Kaynak: AA
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