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'ta heyecan sürüyor! Medvedev ve Tsitsipas 4. turda

Son dakika tenis haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan 'ta, Rus ile Yunan 4. tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:41
Avustralya Açık'ta heyecan sürüyor! Medvedev ve Tsitsipas 4. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ın erkeklerde 4 numaralı seri başı ve 5 numaralı seri başı 4. tura yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında Rus raket Medvedev, 28 numaralı seri başı Sırp ile karşılaştı.

6-3'lük setlerle 2-0 öne geçtiği maçta rakibine üst üste iki set veren Medvedev, son seti oyun vermeden 6-0 kazanarak son 16 isim arasına kaldı.

5 numaralı seri başı Yunan Tsitsipas, klasmanın 95 numarası İsveçli karşısında zorlanmadan 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı. 7 numaralı seri başı Rus de klasmanın 65 numarasında yer alan İspanyol 'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

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Tek kadınlarda 2019 yılının yarı finalisti 6 numaralı seri başı Çek , 25 numaralı seri başı vatandaşı 'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek 3. turda elendi.

18 numaralı seri başı Belçikalı de 11 numaralı seri başı İsviçreli 'i 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek son 16'ya kaldı.



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