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Djokovic ve Thiem 'ta 4. turda!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı ile 3 numaralı seribaşı , 4. tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 17:22
Djokovic ve Thiem Avustralya Açık'ta 4. turda!

kentinde düzenlenen turnuvada son şampiyon , üçüncü tur mücadelesinde 27 numaralı seribaşı 'li ile karşı karşıya geldi.

Toplam 3 saat 25 dakika süren maçta rakibini 7-6, 6-4, 3-6, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenen Djokovic, adını 4. tura yazdırdı.

Geçen yılın finalisti Avusturyalı , ev sahibi ülkeden dünya 47 numarası karşısında zorlansa da tur atlamasını bildi.

Toplam 3 saat 21 dakika süren çekişmeli mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 geriye düşen Thiem, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek son 16 isim arasına kaldı.

İki Kanadalı raketin tur mücadelesi verdiği maçta 11 numaralı seribaşı 'u 7-5, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 yenen 20 numaralı seribaşı , yoluna devam etti.

SWİATEK, FRANSIZ FERRO'YU ELEDİ

Kadınlarda geçen yılın şampiyonu Polonyalı , klasmanın 46 numarası Fransız 'yu 2-0 yenerek tur atladı.

15 numaralı seribaşı Swiatek, 84 dakika süren maçı 6-4 ve 6-3'lük setlerle kazandı.

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