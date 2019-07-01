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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Osaka'dan 'a erken veda

Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Putintseva, dünya 2 numarası Osaka'yı 'in 2. turundan sonra 'ın ilk turunda da turnuvanın dışına itti.

Japon tenisçi , tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası 'a ilk turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39'uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Turnuvası'nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi. Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi.

Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık'tan () sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.

  1. 01.07.2019
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