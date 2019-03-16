Nadal Indian Wells'ten çekildi
16 Mart 2019, Cumartesi
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Nadal Indian Wells'ten çekildi

Nadal Indian Wells'ten çekildi

İspanyol tenisçi , dizindeki sakatlık nedeniyle Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.

32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı.

Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.

  1. 16.03.2019
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