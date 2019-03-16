Nadal Indian Wells'ten çekildi
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dizindeki sakatlık nedeniyle Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'ndan çekildi.
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.
32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı.
Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Nadal Indian Wells'ten çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.