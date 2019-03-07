Federer yıllara meydan okuyor

İlerleyen yaşına rağmen kortların en iddialı isimleri arasında yer almaya devam eden İsviçreli tenisçi Roger Federer, kariyerinin 100. şampiyonluğuna ulaşarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ekim ayından bu yana şampiyonluk sayısında "dalya" yapmayı bekleyen 37 yaşındaki Federer, bu yıl Avustralya Açık'ta kendisini eleyen Yunan Stefanos Tsitsipas'ı Dubai Tenis Turnuvası finalinde 2-0 yenerek kariyerinin 100. kupasını havaya kaldırdı.

İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer, 6 bin 600 gün sonra 100. şampiyonluğuna uzandı.

Federer'in korttaki en büyük rakipleri 32 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal'ın 80, 31 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'in ise 73 şampiyonluğu bulunuyor.

İsviçreli tenisçinin önündeki tek isim Jimmy Connors. 1972-1989 yıllarında 109 şampiyonluk kazanan ABD'li sporcu, bu alanda zirvede yer alıyor.

548 maçta 52 bin dakika kortta kaldı

100 şampiyonluğa giden yolda Federer, 548 maçta galibiyet mücadelesi verdi ve toplam 52 bin 152 dakika (36 günden fazla) kortta kaldı.

19 ülkedeki 30 ayrı kentte şampiyonluk sevinci yaşayan İsviçreli sporcu, oynadığı 83 bin 302 puandan 46 bin 508'ini kazandı. Federer, söz konusu maçlarda 4 bin 378 "ace" attı.

İsviçreli sporcu, Avrupa kıtasında 50, Kuzey Amerika'da 24, Asya'da 18, Avustralya'da 8 kupa kazandı.

Finallerde en fazla Nadal'ı yendi

Roger Federer, kariyerinde en fazla final zaferini İspanyol rakibi Rafael Nadal karşısında aldı.

Nadal ile finallerde 24 kez karşı karşıya gelen İsviçreli sporcu, 10 finalde kupaya uzanan taraf oldu.

Federer, ABD'li Andy Roddick'i 7, Sırp Novak Djokovic'i 6, Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 5 kez finallerde mağlup etti.

En başarılı yılı 2006

Roger Federer, kariyerinde en başarılı sezonunu 12 kez şampiyonluk yaşadığı 2006'da yaşadı.

2006 yılında Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ta kupayı havaya kaldıran İsviçreli sporcu, aynı sene Indian Wells, Miami, Kanada ve Madrid'deki Masters turnuvalarının da aralarında yer aldığı 12 organizasyonda kupayı kimseye bırakmadı.

Federer, üst üste 24 finalinden zaferle ayrıldığı dönemde 2004 ve 2005 yıllarını da 11'er şampiyonlukla kapadı.

En fazla sert kortta kazandı

Sezonun çim zeminde düzenlenen tek grand slam turnuvası Wimbledon'ı 8 kez kazanan ve adı bu turnuvayla özdeşleşen Federer, kariyerinde en fazla şampiyonluğu sert zeminli kortlarda yaşadı.

Federer, 100 şampiyonluğunun 69'unu sert zemin, 18'ini çim, 11'ini toprak ve 2'sini de halı zeminde kazandı.

20 grand slam zaferi

100 şampiyonluğunun 20'sine grand slam turnuvalarında ulaşan Federer, erkekler tenisinde en fazla grand slam kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

İsviçreli sporcu, ATP Masters turnuvalarında 27, 250 puan veren ATP turnuvalarında 25, 500 puan veren ATP turnuvalarında 22 ve ATP Dünya Turu Finallerinde ise 6 şampiyonluk kazandı.

Federer, ilk şampiyonluğunu 2001 yılında Milano'da, 25. şampiyonluğunu 2005 yılında Dubai'de, 50. şampiyonluğunu 2007 yılında Cincinnati'de, 75. şampiyonluğunu 2012 yılında Wimbledon'da elde etti.

En çok Basel ve Halle'de kazandı

Roger Federer, katıldığı turnuvalar arasında en çok şampiyonluk sevincini ülkesinde düzenlenen Basel ile Almanya'nın Halle kentinde yaşadı.

Basel ve Halle'de 9'ar şampiyonluğu bulunan Federer, Wimbledon ve Dubai'de 8'er, ABD'nin Cincinnati kentinde ise 7 şampiyonluğa ulaştı.

En fazla zirvede kalan isim

Eski dünya 1 numarası Roger Federer, 237'si aralıksız olmak üzere toplam 310 hafta ATP sıralamasının zirvesinde yer alarak bu alanda rekoru elinde tutuyor.

Beş kez sezonu ilk sırada tamamlayan Federer'i bu alanda idolü olarak gördüğü ABD'li Pete Sampras takip ediyor. Sampras 102'si aralıksız olmak üzere toplam 286 hafta ilk sırada kaldı.

ABD'li Ivan Lendl 270, vatandaşı Jimmy Connors 268, Sırp Novak Djokovic 241 hafta yerini kimseye kaptırmadı.