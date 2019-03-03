Altuğ Çelikbilek'ten dördüncü şampiyonluk
03 Mart 2019, Pazar
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'ten dördüncü şampiyonluk

Altuğ Çelikbilek'ten dördüncü şampiyonluk

Milli tenisçi , kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna Tunus'taki Uluslararası (ITF) turnuvasında ulaştı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki , 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Christoph Negritu ile karşılaştı.

Sert zemindeki organizasyonun 3 numaralı seribaşı ismi Altuğ, finalde setlerde geriye düşmesine rağmen Negritu'yu mağlup etmeyi başardı.

Dünya sıralamasının 472. basamağında yer alan milli tenişçi, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

  1. 03.03.2019
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