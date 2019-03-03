Altuğ Çelikbilek'ten dördüncü şampiyonluk

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Christoph Negritu ile karşılaştı.

Sert zemindeki organizasyonun 3 numaralı seribaşı ismi Altuğ, finalde setlerde geriye düşmesine rağmen Negritu'yu mağlup etmeyi başardı.

Dünya sıralamasının 472. basamağında yer alan milli tenişçi, 1 saat 46 dakika süren karşılaşmayı 2-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 kazanarak şampiyon oldu.